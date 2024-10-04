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Смородская: Глушаков пошёл в «Спартак» из-за денег

04 Октября 2024 • 14:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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05.10 19:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, почему полузащитник Денис Глушаков перешёл из стана «красно-зелёных» в «Спартак».

Смородская рассказала, что Глушаков хотел больше зарабатывать, а она не могла удовлетворить его требования в «Локомотиве».

«Главной причиной были деньги, «Спартак» был готов платить сильно больше. Если бы я дала такой же контракт, возможно, он бы остался», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, Глушаков перебрался из «Локомотива» в «Спартак» в 2013 году. Вместе с «красно-белыми» полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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