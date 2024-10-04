Смородская оценила карьеру Глушакова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем завершении карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее стало известно, что 37-летний экс-хавбек «Спартака» повесит бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.

По мнению Смородской, у Глушакова получилась нормальная карьера, если вынести за скобки его проблемы за пределами поля.

— На пике в «Локомотиве» у него был очень удачный период, недолго он был хорош и в «Спартаке». Потом все пошло по нисходящей, — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, 3 октября Глушаков перебрался из «Химок» в ростовский СКА, выступающий в Медиалиге.