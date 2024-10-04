Стало известно, кто порекомендовал «Оренбургу» Слишковича

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович близок к назначению на пост наставника «Оренбурга».

Накануне стало известно о том, кто посоветовал Слишковича «Оренбургу». Об этом поведал известный комментатор Константин Генич.

— Меня спросили, кого стоило бы назначить в «Оренбург». Я назвал Слишковича. Кто спросил? Неважно, — сказал Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее «Оренбург» уволил с поста главного тренера Давида Деограсию.

После десяти туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке семь набранных очков.