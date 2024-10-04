В РФС объяснили, почему судья не удалил Тормену в матче «Краснодар» - «Зенит»

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о решении ЭСК по моменту с Витором Торменой в матче «Краснодар» - «Зенит» (2:0). Как известно, большинство членов комиссии посчитали, что игрока «быков» нужно было удалять на 14-й минуте за наступ сопернику в районе паха.

Каманцев отметил, что момент является сложным, и часть экспертов посчитала, что Тормене нужно было показывать лишь жёлтую карточку.

«Аргументация судьи понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

По словам Каманцева, судьям донесут требования по таким моментам, чтобы трактовки были однозначными. Глава судейского комитета надеется, что футболисты будут знать, что за такие нарушения они будут получать красные карточки.

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