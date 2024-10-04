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В РФС объяснили, почему судья не удалил Тормену в матче «Краснодар» - «Зенит»

04 Октября 2024 • 13:55 Комментировать

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о решении ЭСК по моменту с Витором Торменой в матче «Краснодар» - «Зенит» (2:0). Как известно, большинство членов комиссии посчитали, что игрока «быков» нужно было удалять на 14-й минуте за наступ сопернику в районе паха.

Каманцев отметил, что момент является сложным, и часть экспертов посчитала, что Тормене нужно было показывать лишь жёлтую карточку.

«Аргументация судьи понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

По словам Каманцева, судьям донесут требования по таким моментам, чтобы трактовки были однозначными. Глава судейского комитета надеется, что футболисты будут знать, что за такие нарушения они будут получать красные карточки.

«Зенит» засудили в Краснодаре: ЭСК нашла грубую ошибку судьи против чемпиона России

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар РФС Алексей Сухой Павел Каманцев Витор Тормена Лусиано Гонду ещё теги
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