Бышовец обратился к Чалову, ушедшему в ПАОК

Российский футбольный специалист Анатолий Бышовец высказал мнение об адаптации бывшего нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Приехать в новый клуб сложно психологически. В клубе конкуренция, к этому надо быть готовым. Если поехал - терпи, находи силы, тогда будет всё нормально», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Чалов перешел из «армейского» клуба в ПАОК в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила три миллиона евро. 26-летний российский футболист подписал трудовое соглашение до конца июня 2027 года. Его рыночный ценник – десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Греции центрфорвард сыграл шесть матчей и забил один гол.