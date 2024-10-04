Назначен судья и ВАР на дерби «Динамо» - ЦСКА

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи одиннадцатого тура чемпионата России. Предлагаем посмотреть, кто будет работать на главной игре тура, в которой сразятся московские «Динамо» и ЦСКА.

В поле на столичном дерби отработает бригада Владислава Безбородова. В случае необходимости главный судья будет получать сигналы от Сергея Карасёва (ВАР), которому будет помогать Алексей Амелин (АВАР).

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.