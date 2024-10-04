В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере Миранчука

Футбольный тренер Виллиам де Оливейра, который входит в тренерский штаб петербургского «Зенита», высказался о несостоявшемся трансфере российского полузащитника Антона Миранчука.
«У Миранчука есть большое преимущество, потому что он русский игрок. Но он не пришёл к нам, и мы начали искать другие фамилии. Миранчук был в списке», - передает слова специалиста «Чемпионат».
28-летний полузащитник покинул Россию и сейчас выступает в чемпионате Швейцарии за клуб «Сьон». Россиянин присоединился к команде на правах свободного агента. Миранчук подписал двухлетнее трудовое соглашение.
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