Бышовец высказался о сопернике для сборной России

Футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался насчет возможной организации товарищеского поединка между сборной России и командой легионеров РПЛ.
«Иностранцы с удовольствием поехали бы домой. Ситуация сложная. Матч с молодёжной командой помог бы в селекции и просмотре игроков. Но это запасной вариант», - приводятся слова Бышовца на страницах «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз не может найти соперника для сборной в октябре.
Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама. Сборная России отпраздновала крупную победу в Ханое со счетом 3:0.
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