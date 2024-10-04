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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры

04 Октября 2024 • 12:42 Комментировать
Акрон
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Пари НН
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05.10 14:00

Миралем Пьянич дебютировал за московских армейцев в рамках Кубка России. Звёздный новобранец стал 176-м заявленным иностранным футболистом в чемпионате России в сезоне-2024/2025. Первые отзывы о представителе Боснии и Герцеговины вполне позитивные. Сможет ли 34-летний полузащитник стать одним из самых заметных легионеров в РПЛ? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует качество и количество иностранных футболистов в чемпионате России.

Почти половина

Сразу оговоримся, что в рамках статьи легионером будем считать всех футболистов, кто имеет гражданство другой страны. Официально, начиная с сезона-2020/2021, футболисты из Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана в нашем чемпионате легионерами не считаются. Были ещё и разговоры о том, чтобы перестать считать легионерами игроков из стран БРИКС, но пока этот проект остаётся на уровне обсуждений.

В результате 176 человек из 439 заявленных игроков РПЛ (40%) представляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество иностранных игроков (по 14) защищают цвета сразу пяти клубов: «Динамо» Москва, «Краснодар», «Рубин», «Ахмат» и «Химки». По процентному соотношению лидирует «Краснодар», 61% заявки которого составляют иностранные игроки. Здесь же играет один из двух самых дорогих иностранных футболистов (трансферная стоимость 20 млн евро) Эдуард Сперцян, защищающий цвета сборной Армении. В пятёрку самых дорогих иностранцев чемпионата России входит ещё один игрок «быков» Джон Кордоба. В «Краснодаре» двое отмеченных иностранцев отрабатывают свою стоимость. В текущем сезоне РПЛ у Сперцяна 5 голов и 2 ассиста, у Кордобы 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Бразильцев больше всего

Лидером среди иностранных государств по количеству игроков в чемпионате России является Бразилия. 28 футболистов (целая команда) представляют эту латиноамериканскую страну. Больше всего – 8 человек – выступают за «Зенит». Следом идут «Краснодар» и «Ахмат», за которых выступают по 4 игрока. В пятёрку самых представительных стран по количеству иностранных футболистов в РПЛ также входят: Сербия (13 игроков), Аргентина (11 игроков), Армения и Беларусь (по 7 игроков). По одному футболисту в чемпионате России насчитывают такие страны, как Эквадор, Панама, Гана, ДР Конго, Косово, Таджикистан, Суринам, ЮАР, Люксембург, Северная Македония, Украина, Гвинея-Бисау, Египет, Боливия, Ямайка, Камерун, Нигер, Конго, Тунис. Последний список доказывает, что даже несмотря на текущую политическую обстановку в чемпионат России едут из разных стран. Правда, качество большинства игроков, особенно защищающих цвета клубов из нижней восьмёрки, оставляет желать лучшего. 

Лучший бомбардир-легионер в «Спартаке»

Восемь голевых передач Вендела являются лучшим показателем среди ассистентов среди всех игроков РПЛ к текущему моменту. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», набравший 9 результативных очков (1+8) в текущем сезоне, имеет, наряду со Сперцяном, трансферную стоимость в размере 20 млн евро. Отметим, что это самая высокая цена среди всех игроков в РПЛ. Кроме того, Вендел один из лучших игроков среди иностранцев по количеству завоёванных титулов чемпиона России. Рекорд принадлежит его одноклубнику Вильмару Барриосу, который поднимал трофей над головой 6 раз.

Лучший бомбардир среди легионеров выступает за московский «Спартак». Манфред Угальде, представляющий Коста-Рику, за десять сыгранных матчей отметился шестью забитыми мячами. Отметим, что в РПЛ выступает ещё один представитель Коста-Рики – Джимми Марин, который защищает цвета «Оренбурга».

Неудивительно, что приход Миралема Пьянича в ЦСКА вызвал столько шума вокруг его персоны. При 40% иностранных футболистов в РПЛ никто не может похвастать званием чемпиона Италии. Вероятно, этот трансфер станет отправной точкой возвращения в наш футбол качественных легионеров.

Пять самых дорогих иностранных игроков РПЛ

Игрок
Клуб

Трансферная цена, млн евро
Эдуард Сперцян «Краснодар» 20
Вендел «Зенит» 20
Клаудиньо «Зенит» 18
Джон Кордоба «Краснодар» 14
Эсекьель Барко «Спартак» 12

Константин ЛИЦИН

 

 


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