Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры

Миралем Пьянич дебютировал за московских армейцев в рамках Кубка России. Звёздный новобранец стал 176-м заявленным иностранным футболистом в чемпионате России в сезоне-2024/2025. Первые отзывы о представителе Боснии и Герцеговины вполне позитивные. Сможет ли 34-летний полузащитник стать одним из самых заметных легионеров в РПЛ? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует качество и количество иностранных футболистов в чемпионате России.
Почти половина
Сразу оговоримся, что в рамках статьи легионером будем считать всех футболистов, кто имеет гражданство другой страны. Официально, начиная с сезона-2020/2021, футболисты из Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана в нашем чемпионате легионерами не считаются. Были ещё и разговоры о том, чтобы перестать считать легионерами игроков из стран БРИКС, но пока этот проект остаётся на уровне обсуждений.
В результате 176 человек из 439 заявленных игроков РПЛ (40%) представляют страны ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшее количество иностранных игроков (по 14) защищают цвета сразу пяти клубов: «Динамо» Москва, «Краснодар», «Рубин», «Ахмат» и «Химки». По процентному соотношению лидирует «Краснодар», 61% заявки которого составляют иностранные игроки. Здесь же играет один из двух самых дорогих иностранных футболистов (трансферная стоимость 20 млн евро) Эдуард Сперцян, защищающий цвета сборной Армении. В пятёрку самых дорогих иностранцев чемпионата России входит ещё один игрок «быков» Джон Кордоба. В «Краснодаре» двое отмеченных иностранцев отрабатывают свою стоимость. В текущем сезоне РПЛ у Сперцяна 5 голов и 2 ассиста, у Кордобы 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.
Бразильцев больше всего
Лидером среди иностранных государств по количеству игроков в чемпионате России является Бразилия. 28 футболистов (целая команда) представляют эту латиноамериканскую страну. Больше всего – 8 человек – выступают за «Зенит». Следом идут «Краснодар» и «Ахмат», за которых выступают по 4 игрока. В пятёрку самых представительных стран по количеству иностранных футболистов в РПЛ также входят: Сербия (13 игроков), Аргентина (11 игроков), Армения и Беларусь (по 7 игроков). По одному футболисту в чемпионате России насчитывают такие страны, как Эквадор, Панама, Гана, ДР Конго, Косово, Таджикистан, Суринам, ЮАР, Люксембург, Северная Македония, Украина, Гвинея-Бисау, Египет, Боливия, Ямайка, Камерун, Нигер, Конго, Тунис. Последний список доказывает, что даже несмотря на текущую политическую обстановку в чемпионат России едут из разных стран. Правда, качество большинства игроков, особенно защищающих цвета клубов из нижней восьмёрки, оставляет желать лучшего.
Лучший бомбардир-легионер в «Спартаке»
Восемь голевых передач Вендела являются лучшим показателем среди ассистентов среди всех игроков РПЛ к текущему моменту. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», набравший 9 результативных очков (1+8) в текущем сезоне, имеет, наряду со Сперцяном, трансферную стоимость в размере 20 млн евро. Отметим, что это самая высокая цена среди всех игроков в РПЛ. Кроме того, Вендел один из лучших игроков среди иностранцев по количеству завоёванных титулов чемпиона России. Рекорд принадлежит его одноклубнику Вильмару Барриосу, который поднимал трофей над головой 6 раз.
Лучший бомбардир среди легионеров выступает за московский «Спартак». Манфред Угальде, представляющий Коста-Рику, за десять сыгранных матчей отметился шестью забитыми мячами. Отметим, что в РПЛ выступает ещё один представитель Коста-Рики – Джимми Марин, который защищает цвета «Оренбурга».
Неудивительно, что приход Миралема Пьянича в ЦСКА вызвал столько шума вокруг его персоны. При 40% иностранных футболистов в РПЛ никто не может похвастать званием чемпиона Италии. Вероятно, этот трансфер станет отправной точкой возвращения в наш футбол качественных легионеров.
Пять самых дорогих иностранных игроков РПЛ
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Трансферная цена, млн евро
|Эдуард Сперцян
|«Краснодар»
|20
|Вендел
|«Зенит»
|20
|Клаудиньо
|«Зенит»
|18
|Джон Кордоба
|«Краснодар»
|14
|Эсекьель Барко
|«Спартак»
|12
Константин ЛИЦИН
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