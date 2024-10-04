​Какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в выходные

11-й тур чемпионата России по футболу пройдёт за два дня. Начнётся в субботу, 5 октября, и завершится в воскресенье.

В субботу будут сыграны четыре матча:

- «Акрон» – «Пари НН», начало матча в 14:00 мск;

- «Зенит» – «Оренбург», старт поединка в 16:30 мск;

- «Спартак» – «Ростов», 19:00 мск;

- «Рубин» – «Ахмат», матч стартует в 19:00 по московскому времени.

В воскресенье состоятся ещё четыре игры:

- «Факел» – «Динамо» Махачкала, начало в 14:00 мск;

- «Локомотив» – «Крылья Советов», старт встречи в 16:30 мск;

- «Краснодар» – «Химки», 19:00 мск;

- «Динамо» Москва – ЦСКА, начало поединка назначено на 19:00 мск.

Реклама

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире всего два поединка в прямом эфире:

- «Спартак» – «Ростов»;

- «Динамо» Москва – ЦСКА.

Напоминаем, что трансляции всех матчей чемпионата России по футболу доступны на нашем спортивном портале.