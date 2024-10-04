Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев отказался от денег ради «Зенита»

04 Октября 2024 • 12:32 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.28 X 6.00 2 11.50
05.10 16:30

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». По словам тренера питерской команды Вильяма де Оливейры, ради этого трансфера Соболев отказался от денег, пойдя на уступки по финансам.

«Мы знали, что будет много разговоров о Соболеве. Но футболист от много отказался и хотел быть здесь… Пошёл ли он на финансовые уступки? Сто процентов», - сказал де Оливейра в программе «СБГ Шоу».

За «Зенит» Александр Соболев провёл пять матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Ближайший матч питерцы проведут в субботу, 5 октября, - против «Оренбурга».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Вильям де Оливейра Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры
12:32
Соболев отказался от денег ради «Зенита»
11:56
В «Зените» рассказали, зачем купили Соболева
03:58
Ставка и прогноз на матч Зенит — Оренбург чемпионата России — 5 октября 2024
03 Октября
21:50
«Соболеву нужно делать свою работу — играть и забивать» — Рианчо
18:16
«Врачебная тайна»: Босс «Зенита» отказался говорить о сроках восстановления Глушенкова
17:39
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Оренбург РПЛ — 5 октября 2024
17:14
Чистяков: «Соболев переживал, но сейчас груз с его плеч упадёт»
17:05
Хомуха ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова 1
16:45
Мостовой уверен, что приведёт «Оренбург» к небывалым успехам
16:21
В агентстве рассказали о состоянии игрока «Зенита» Волкова 1
14:47
Семак оценил «Оренбург»
14:42
Семак: «Поражение – это тоже положительная инъекция» 1
14:36
Семак высказался о травме Глушенкова
14:18
Рыбус включил Глушенкова и Угальде в список лучших игроков РПЛ
14:08
Мостовой готов возглавить «Оренбург» 1
14:02
Появилась информация о сроках восстановления Глушенкова 2
12:20
Раскрыта возможная зарплата Слишковича в «Оренбурге»
12:15
Стало известно, когда Слишкович возглавит «Оренбург»
02 Октября
21:34
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Оренбург чемпионата России – 5 октября 2024
01 Октября
17:49
«Зенит» хотел летом подписать Уткина — агент
17:10
Булыкин: «Пока трансфер Соболева себя не оправдывает»
16:47
«Зенит» обратился в ЭСК после поражения от «Краснодара» - разберут два момента
16:13
Барбоза: «Соболев может стать влиятельной фигурой для «Зенита»
30 Сентября
19:27
Аршавин ответил, для чего «Зенит» взял Соболева 4
17:41
В «Локомотиве» объяснили, почему Тикнизян не перешёл в «Зенит»
14:55
Тарханов: «Зенит» скоро вернёт себе лидерство»
12:56
Непомнящий: «Всё шло к тому, что «Зенит» потеряет лидерство»
29 Сентября
19:17
Сычёв объяснил, как Соболеву изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе
28 Сентября
22:25
Названо условие увольнения Деограсии из «Оренбурга»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:00
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2.13 3.55 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
13:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец обратился к Чалову, ушедшему в ПАОК
13:09 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья и ВАР на дерби «Динамо» - ЦСКА
12:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере Миранчука
12:43 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о сопернике для сборной России
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в выходные
12:32 · Россия. Премьер-лига
Соболев отказался от денег ради «Зенита»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Селихов ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Спартака»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Ленини: «Я усердно работал и ждал своего шанса в «Краснодаре»
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» предлагали бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» ответили на вопрос о матче со сборной России
12:08 · Россия. Премьер-лига
Алдонин высказался о новом трансфере Глушакова
12:00 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Глушенкову надо пойти в церковь»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, зачем купили Соболева
11:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Против «Спартака» все будут настраиваться»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Дзюба - лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, когда «Спартак» может выиграть чемпионат России
11:32 · Россия. Премьер-лига
Точилин объяснил, почему «Оренбург» может выбрать Слишковича
11:22 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «У Дзюбы есть какой-то секрет»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Пьянич объяснил переход в ЦСКА
11:02 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не знаю, кто такой Слишкович»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Джикия - значительное усиление для «Химок»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, готов ли тренировать «Оренбург»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий прокомментировал отставку Деограсии из «Оренбурга»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Колыванов дал оценку дебютному голу Жозе за «Спартак»
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не сможет рассчитывать на одного форварда в матче с «Крыльями»
Все новости