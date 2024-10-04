Соболев отказался от денег ради «Зенита»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». По словам тренера питерской команды Вильяма де Оливейры, ради этого трансфера Соболев отказался от денег, пойдя на уступки по финансам.

«Мы знали, что будет много разговоров о Соболеве. Но футболист от много отказался и хотел быть здесь… Пошёл ли он на финансовые уступки? Сто процентов», - сказал де Оливейра в программе «СБГ Шоу».

За «Зенит» Александр Соболев провёл пять матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Ближайший матч питерцы проведут в субботу, 5 октября, - против «Оренбурга».