Селихов ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Спартака»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос, считает ли себя легендой «красно-белых».

«Я себя не считаю легендой. Был мальчишкой, смотрел, как играли Титов, Павлюченко. Можно перечислять и перечислять. Не стремлюсь стать легендой, хочу помогать клубу и всё», - приводятся слова футболиста на страницах Metaratings.ru.

Александр защищает цвета московского клуба с 2017 года. Трудовое соглашение 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года. Его рыночный ценник, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.