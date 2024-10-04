Бывший тренер «Спартака» встал на защиту Станковича

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный тренер команды Деян Станкович нормально выполняет свою работу.

«Станкович - хороший специалист и нормально работает. Для того, чтобы был результат, чтобы поставить игру команды, нужно время. «Спартак» играет не плохо, просто в отдельных матчах не набирает очки. Болельщики пишут в адрес Станковича негатив на эмоциях, здесь не надо реагировать на их эмоции. Надо реагировать только на результат, а это покажет только время. Пока я не вижу проблем, недобор очков есть, но ребята выкладываются. Станкович не может оптимальный состав найти, потому что пробует всех игроков, больше 20 человек переиграли за стартовый состав, это очень много. Когда он найдёт стабильность, тогда и будет результат, а пока только такое колебание», - сказал Гладилин.

Ранее в социальных сетях «Спартака» главный тренер команды был подвержен критике со стороны болельщиков клуба.

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