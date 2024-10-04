Ленини: «Я усердно работал и ждал своего шанса в «Краснодаре»

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини поведал о своей роли в команде.

«Я усердно работал и ждал своего шанса. Рад, что могу приносить пользу команде. Тяжёлый труд всегда окупается», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Ленини защищает цвета краснодарского коллектива с сентября 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Кевин поучаствовал в 14 поединках за «быков», отметившись забитым мячом. После десяти туров чемпионата России «Краснодар» набрал 24 балла и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут с «Химками».