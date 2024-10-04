На прошлых выходных «Краснодар» в Премьер-лиге обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 2:0. После игры питерцы обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум моментам. В первом из них ЭСК РФС нашла грубую ошибку Алексея Сухого. Комиссия считает, что судья должен был удалить с поля защитника «быков» Витора Тормену по итогам эпизода с Лусиано Гонду.

В объяснении момента говорится, что Тормена наступил в область паха Гонду, не пытаясь избежать контакта.

«Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка», - говорится в выводе ЭСК.

Большинство членов комиссии учли использование шипов и чувствительное место контакта, поэтому считают, что Сухой должен был достать из кармана красную карточку. То есть «Краснодар» должен был играть в меньшинстве с 14-й минуты!

А вот в ситуации с Александром Черниковым на 43-й минуте ЭСК поддержала решение Сухого не удалять игрока «Краснодара». Члены комиссии единогласно поддержали показ жёлтой карточки из-за отсутствия чрезмерной силы.

«Краснодар» за счёт победы над «Зенитом» вышел на первое место в Премьер-лиге. Питерцы опустились на третью строчку.