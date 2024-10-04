Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, видит ли он Давида Деограсию в клубе РПЛ после увольнения из «Оренбурга».

«Ну почему бы и нет? Сейчас я не могу сказать, что он бездарный тренер, не получилось, хотя у него были хорошие игры. Мы видел, что он «Спартак» обыгрывал в начале сезона, в том сезоне «Оренбург» неплохо играл. Если результата нет, то ты виноват, ты же главный тренер. Всегда так было, есть и будет. Сказать, что он совсем никакой, я бы никогда так не сделал», - сказал Балахнин.

3 октября «Оренбург» объявил об уходе Деограсии с поста главного тренера.