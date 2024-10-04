Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зениту» предлагали бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2024 • 12:14 Комментировать

Член тренерского штаба «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что «сине-бело-голубым» предлагали подписать нидерландского форварда Мемфиса Депая на правах свободного агента.

«Даже не хочется обсуждать, столько всего нам предлагали. Давайте скажу, самый звездный - Депай. Он был свободным агентом», - рассказал специалист на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что 30-летний нападающий уехал играть в чемпионат Бразилии. Мемфис подписал контракт с «Коринтиансом» до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Депай выступал за мадридский «Атлетико». Форвард принял участие в 23 играх Ла Лиги, отметившись пятью забитым мячами и одной голевой передачей.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мемфис Депай
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Байер» по делу переиграл «Милан» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.10.24 в 14:00
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2.13 3.55 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
13:12 · Россия. Премьер-лига
Бышовец обратился к Чалову, ушедшему в ПАОК
13:09 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья и ВАР на дерби «Динамо» - ЦСКА
12:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере Миранчука
12:43 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о сопернике для сборной России
12:39 · Россия. Премьер-лига
​Какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в выходные
12:32 · Россия. Премьер-лига
Соболев отказался от денег ради «Зенита»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Селихов ответил на вопрос, считает ли себя легендой «Спартака»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Ленини: «Я усердно работал и ждал своего шанса в «Краснодаре»
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» предлагали бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» ответили на вопрос о матче со сборной России
12:08 · Россия. Премьер-лига
Алдонин высказался о новом трансфере Глушакова
12:00 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Глушенкову надо пойти в церковь»
11:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, зачем купили Соболева
11:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Против «Спартака» все будут настраиваться»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Дзюба - лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, когда «Спартак» может выиграть чемпионат России
11:32 · Россия. Премьер-лига
Точилин объяснил, почему «Оренбург» может выбрать Слишковича
11:22 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «У Дзюбы есть какой-то секрет»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» Пьянич объяснил переход в ЦСКА
11:02 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не знаю, кто такой Слишкович»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Джикия - значительное усиление для «Химок»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, готов ли тренировать «Оренбург»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий прокомментировал отставку Деограсии из «Оренбурга»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Колыванов дал оценку дебютному голу Жозе за «Спартак»
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не сможет рассчитывать на одного форварда в матче с «Крыльями»
Все новости