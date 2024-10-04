«Зениту» предлагали бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

Член тренерского штаба «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что «сине-бело-голубым» предлагали подписать нидерландского форварда Мемфиса Депая на правах свободного агента.

«Даже не хочется обсуждать, столько всего нам предлагали. Давайте скажу, самый звездный - Депай. Он был свободным агентом», - рассказал специалист на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что 30-летний нападающий уехал играть в чемпионат Бразилии. Мемфис подписал контракт с «Коринтиансом» до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Депай выступал за мадридский «Атлетико». Форвард принял участие в 23 играх Ла Лиги, отметившись пятью забитым мячами и одной голевой передачей.