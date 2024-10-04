В «Монце» ответили на вопрос о матче со сборной России

Клуб «Монца», занимающий последнее место в турнирной таблице Серии А, не готов провести товарищеский матч со сборной России. Об этом заявил Адриано Галлиани, который в клубе занимает должность генерального директора.

«Спасибо за предложение, но мы не играем товарищеских матчей в эти даты», - цитирует Галлиани «РБ Спорт».

Как известно, сборная России до сих пор не имеет соперника на октябрьские товарищеские матчи. При этом до старта сбора национальной команды остаются считанные дни. Не стоит исключать, что сбор отменят, если РФС так и не найдёт соперника.

Сборная России уже почти два года не проводила официальных игр.