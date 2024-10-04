Алдонин высказался о новом трансфере Глушакова

Бывший игрок национальной команды России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с журналистами отреагировал на трансфер полузащитника Дениса Глушакова в медийный «СКА-Ростов».

«Денису виднее, где продолжить карьеру. Если он сделал выбор в пользу медиафутбола, то это нормальный шаг в его случае. В большом футболе уже всего добился», - приводятся слова Алдонина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последним клубом в профессиональной карьере Глушакова были подмосковные «Химки». В сезоне-2024/2025 Денис поучаствовал в восьми поединках за клуб РПЛ, не отметившись голевыми действиями.