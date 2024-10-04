Непомнящий: «Глушенкову надо пойти в церковь»

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о повреждении атакующего хавбека Максима Глушенкова, выступающего за петербургский «Зенит».

«Сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру. Это какая-то беда, в церковь надо пойти», - приводятся слова эксперта на страницах Vprognoze.ru.

Напомним, что Глушенков получил новую травму в недавнем кубковом матче против тольяттинского «Акрона» (5:1). Игрок был вынужден покинуть поле во втором тайме.

В нынешнем сезоне чемпионата России Максим провел семь поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.