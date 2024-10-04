В «Зените» рассказали, зачем купили Соболева

Вильям де Оливейра, который входит в тренерский штаб «Зенит», высказался о нападающем Александре Соболеве.

«Никто не спорит – Саша Соболев сейчас набирает форму. Понятно, что ему нужно время для адаптации в нашем составе, сейчас у него не всё получается. Но мы видим, что это такой игрок, который может давать нам то давление, которого ранее не хватало.

Зимой мы решили брать большого нападающего, потому что нам было сложно бороться в верховых единоборствах. Кассьерра достаточно хорошо это делает, но недостаточно для создания моментов и большого давления на высокого защитника. Тогда не получилось взять игрока, потому что был бы легионер. А сейчас получилось взять игрока с такими характеристиками с русским паспортом», - сказал де Оливейра в программе «СБГ ШОУ».