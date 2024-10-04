Ещенко: «Против «Спартака» все будут настраиваться»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о встрече между «красно-белыми» и «Ростовом» в четвертьфинале Кубка России.

«Против «Спартака» все будут настраиваться. Всем приятно обыграть «Спартак». В таких матчах игроки могут заявить о себе», - передает слова бывшего игрока «красно-белых» Legalbet.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут в ноябре.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» с 16 очками располагается на шестой позиции. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина набрали 12 баллов и находятся на восьмой позиции.