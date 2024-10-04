Губерниев: «Дзюба - лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о центральном нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Он забивает и отдает в «Акроне». Еще Кержакова обгонит по голам. Дзюба - лидер рубрики «Помнят руки, помнят родимые», - приводятся слова Губерниева на страницах телеканала «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. 36-летний нападающий поучаствовал в четырех поединках, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

После десяти туров чемпионата России «Акрон» с 11 очками занимает девятое место в таблице.