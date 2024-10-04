Губерниев рассказал, когда «Спартак» может выиграть чемпионат России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о шансах московского «Спартака» стать чемпионом России.
«Когда «Спартак» выиграет золото РПЛ? Если вдруг будущей весной, то почему бы нет? Да, потеряли Соболева. Но команда слабее не стала», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».
После десяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В ближайшем матче РПЛ «Спартак» на домашнем поле примет «Ростов».
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