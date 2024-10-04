Точилин объяснил, почему «Оренбург» может выбрать Слишковича

Российский тренер Александр Точилин, поработавший в «Сочи» и «Динамо», дал комментарий по поводу возможного назначения боснийского специалиста Владимира Слишковича в «Оренбург».
«Слишковичу могут отдать предпочтение за счет того, что у них большая группа иностранцев. Наверное, в «Оренбурге» считают, что иностранному тренерк с ними проще найти общий язык, чем российскому», - передает слова Точилина «Спорт день за днём».
«Оренбург» накануне объявил об увольнении испанца Давида Деограсии с поста наставника команды. Слишкович считается одним из фаворитов на освободившееся место.
После десяти туров чемпионата России «Оренбург» набрал семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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