Садыгов: «У Дзюбы есть какой-то секрет»

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о выступлении нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».
«Дзюба идёт на рекорд. Он остаётся одним из лучших нападающих РПЛ, но может стать лучшим. Он показывает классный уровень. У него есть какой-то секрет», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
36-летний бомбардир пополнил ряды тольяттинского коллектива под занавес летнего трансферного окна. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба поучаствовал в трех поединках. Он записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.
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