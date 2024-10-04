Экс-игрок «Барселоны» Пьянич объяснил переход в ЦСКА

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич объяснил свое решение продолжить карьеру в московском ЦСКА.

«Я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы», - высказался боснийский футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пьянич пополнил ряды «армейского» коллектива на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была «Шарджа» из ОАЭ. Миралем заключил с москвичами трудовое соглашение до середины 2025 года. В договоре прописана опция пролонгации на один сезон.

По итогам десяти туров РПЛ ЦСКА с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице.