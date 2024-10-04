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Юран: «Я не знаю, кто такой Слишкович»

04 Октября 2024 • 11:02 Комментировать

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал возможное назначение экс-наставника московского «Спартака» Владимира Слишковича в «Оренбург».

«Я не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев. Посмотрите на таблицу. Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что в четверг, 3 октября, «Оренбург» объявил об увольнении испанского специалиста Давида Деограсии.

После десяти туров Российской премьер-лиги команда набрала семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Оренбург» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

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Сергей Юран Оренбург Владимир Слишкович ещё теги
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