Панченко: «Джикия - значительное усиление для «Химок»

Форвард «Химок» Кирилл Панченко высказался касательно дебюта бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии за подмосковный коллектив.

«Джикия? Георгий уже давно доказал, насколько он классный футболист и хороший человек. Для «Химок» его приход - значительное усиление», - передает слова нападающего Legalbet.

Напомним, что 30-летний центральный защитник пополнил ряды «Химок» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. До этого трансфера Георгий долгое время защищал цвета московского «Спартака». Джикия играл за «красно-белых» с 2017 по 2024 год.

По итогам десяти туров Премьер-лиги «Химки» набрали восемь баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.