Ледяхов ответил, готов ли тренировать «Оренбург»

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов высказался относительно возможной работы в «Оренбурге». Накануне клуб РПЛ объявил об отставке испанского специалиста Давида Деограсии.

«Любая работа - почетна. Команда играющая, много латиноамериканцев. Клуб борется за выживание? Никаких проблем», - передает слова специалиста «Спорт День за Днём».

Стоит отметить, что команда из Оренбурга не может одержать победу на протяжении 14 матчей подряд. По итогам десяти туров чемпионата России команда набрала семь баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Оренбург» сыграет с «Зенитом».