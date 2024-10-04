Непомнящий прокомментировал отставку Деограсии из «Оренбурга»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об увольнении испанского специалиста Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».

«Нет в этом неожиданности. Похоже, что был утерян контроль над командой. Поэтому логика в этом есть», - передает слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Стоит отметить, что после десяти туров чемпионата России «Оренбург» набрал семь баллов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице. В следующем поединке команда на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 5 октября.