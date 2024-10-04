Колыванов дал оценку дебютному голу Жозе за «Спартак»

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Колыванов высказался о дебютном голе бразильского нападающего Виллиана Жозе за московский «Спартак».
«Гол со штрафного от Жозе - мастерство. Никакого фарта. Мне кажется, ему еще нужно время на адаптацию. Понятно, что ждут большего от него», - передает слова эксперта Legalbet.
Напомним, что Жозе отметился решающим голом в поединке с московским «Динамо» в Кубке России. «Красно-белые» одержали волевую победу с счетом 3:2.
После пяти туров групповой стадии «народная команда» набрала 12 очков и занимает первое место в своем квартете.
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