«Локомотив» не сможет рассчитывать на одного форварда в матче с «Крыльями»

Форвард столичного «Локомотива» Вадим Раков не восстановится после повреждения к поединку 11-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

Согласно информации «РБ Спорта», 19-летний нападающий продолжает готовиться к возвращению на поле по индивидуальной программе. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Последний раз Раков выходил на поле в сентябре в поединке с «Оренбургом» (4:2). В нынешнем сезоне чемпионата России Вадим провел семь поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

«Железнодорожники» встретятся с «Крыльями» в воскресенье, 6 октября.