Легионер «Краснодара» хочет сыграть за Уругвай против России

Легионер «Краснодара» Джованни Гонсалес дал комментарий по поводу потенциального товарищеского поединка между сборными России и Уругвая.

«Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся. Сборная России - отличный соперник, там есть сильные игроки. Уверен, что для нашей сборной этот матч не будет легким», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что уругвайский защитник перешел в «Краснодар» из испанской «Малаги» в летнее трансферное окно. Джованни подписал с «быками» трехлетнее трудовое соглашение.

После десяти туров Премьер-лиги краснодарский клуб набрал 24 балла и лидирует в турнирной таблице.