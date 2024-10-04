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Тренер ЦСКА Николич оценил уровень «Динамо»

04 Октября 2024 • 09:01 Комментировать (1)

Наставник московского ЦСКА Марко Николич поделился мыслями о предстоящем дерби с «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Ожидаю тяжелую игру. «Динамо» - суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Поединок между ЦСКА и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 6 октября. После десяти туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 17 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Бело-голубые», в свою очередь, с 20 очками располагаются на четвертой позиции.

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ARTUR
04 Октября 2024 в 09:23
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