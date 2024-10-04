Агент: «Маркиньос хочет забить гол за «Спартак»

Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы бразильского вингера «Спартака» Маркиньоса, высказался об игре своего клиента за «народную команду».

«Как оцениваю игру Маркиньоса? Он один из лучших. «Спартак» - прекрасный клуб, Маркиньос хочет забить гол за «красно-белых», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, «Спартак» приобрел бразильского полузащитника у венгерского «Ференцвароша» минувшим летом. Маркиньос поучаствовал в 11 поединках «красно-белых» и отметился голевой передачей.

По итогам десяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.