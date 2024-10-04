Глушаков ответил, есть ли у него конфликт с Артигой

Известный российский хавбек Денис Глушаков ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с наставником подмосковных «Химок» Франком Артигой.

«У меня с Артигой никакого конфликта нет, не было и быть не могло. Если он завтра позвонит и позовет обратно, то приеду в «Химки», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний полузащитник поучаствовал в пяти поединках, не отметившись результативными действиями.

После десяти туров чемпионата страны подмосковная команда набрала восемь баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.