Аршавин - о бывшем тренере «Спартака»: «Для меня он остаётся загадкой»

Экс-нападающий «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о бывшем главном тренере столичного «Спартака» Владимире Слишковиче, которого сватают в «Оренбург».

«Для меня он остаётся загадкой. В «Спартаке» на него ничего не давило, получится - хорошо, не получится - ничего страшного», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Оренбург» отрапортовал об увольнении испанца Давида Деограсии с поста наставника команды.

После десяти туров чемпионата России команда набрала семь баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Оренбург» проведет на выезде с петербургским «Зенитом».