Бурлак: «Думал, что «Локомотив» будет бороться максимум за пятое место»

Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак оценил результаты «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Я был в числе людей, которые относились с сомнением, думая, что «Локомотив» будет бороться где-то за пятое место в лучшем случае. Можно только поаплодировать Галактионову», - цитирует Бурлака Metaratings.ru.
По итогам десяти туров чемпионата России «Локомотив» набрал 24 балла и находится на второй позиции, уступая лишь «Краснодару» по дополнительным показателям. Следующий матч «железнодорожники» проведут с самарскими «Крыльями Советов» 6 октября.
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