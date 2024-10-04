Бурлак: «Локомотив» – тренерская команда»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Тарас Бурлак поделился мнением об игре команды Михаила Галактионова в первой половине сезона-2024/2025.
«Это тренерская команда. Все игроки понимают, что нужно делать на поле. Хорошо играют на переходных фазах, после отбора мяча выбегают в контратаки и выглядят солидно», - передает слова Бурлака Metaratings.ru.
По итогам десяти туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 24 балла и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «Локомотив» сыграет против самарских «Крыльев Советов» на «РЖД Арене» 6 октября.
Бан пользователя