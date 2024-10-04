Селихов рассказал, как отреагировал на уход Соболева в «Зенит»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о давлении болельщиков «Зенита» на новичка команды Александра Соболева.

«Давление на Соболева? Он сильный, он справится. Меня не злит его уход из «Спартака». Это его выбор, желаю успехов», - передает слова голкипера «РБ Спорт».

Соболев сменил «Спартак» на «Зенит» в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий заключил трудовое соглашение на три года с возможностью пролонгации на один сезон.

В текущем сезоне центрфорвард поучаствовал в пяти поединках «сине-бело-голубых», записав на свой счет гол и результативную передачу.