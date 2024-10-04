Радимов выступил против матча сборных России и Медиалиги

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне эксперт на телевидении Владислав Радимов высказал мнение насчет возможной организации поединка между сборной России и командой Медиалиги.

«Такой матч проводить не нужно. Ребятам из руководства Медиалиги нужно прекратить эту тему разгонять. Сборной МФЛ не существует. Она есть только на бумаге», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров и может проводить только товарищеские поединки. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с командой Вьетнама. Россия одержала крупную победу со счетом 3:0.