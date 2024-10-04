Тренер «Динамо» Личка назвал трёх россиян, которые могут играть в Европе

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка назвал трех футболистов, представляющих Россию, которые способны проявить себя в Европе.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», чешский специалист выбрал двух своих подопечных – нападающего Константина Тюкавина и вратаря Андрея Лунёва. Также Личка назвал полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова.

«Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги набрало 20 очков после десяти сыгранных туров. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.