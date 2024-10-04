Радимов оценил возможное приглашение Слишковича в «Оренбург»

В российской прессе появилась информация о возможном назначении экс-наставника «Спартака» Владимира Слишковича в «Оренбург», который отправил в отставку испанца Давида Деограсию.

«Слишкович зарекомендовал себя неплохо. Особенно как человек, который в короткие сроки может поставить игру в обороне и давать результат», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что команда из Оренбурга не может одержать победу на протяжении 14 матчей подряд. После десяти туров чемпионата России «Оренбург» набрал семь баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок команда сыграет на выезде против петербургского «Зенита».