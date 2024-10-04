Радимов высказался о форварде «Спартака» Жозе

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Виллиане Жозе.
«По стоячему мячу может бить, но когда за ним нужно бежать, показывать скорость, кондиции не позволяют. Скоро зимний перерыв, а он не набирает форму», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Жозе принес победу «красно-белым» в гостевом поединке против «Динамо» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России. Бразильский форвард поразил ворота «бело-голубых» ударом со штрафного. Столичное дерби завершилось волевой победой «народной команды» со счетом 3:2.
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