Пономарёв надеется на опыт Пьянича

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России, Владимир Пономарёв, пояснил, чем может быть полезем Миралем Пьянич своему новому клубу. Пьянич, в прошлом выступавший за такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона», недавно подписал соглашение с армейским клубом. Пономарёв рассчитывает на большой опыт боснийского игрока.

- У игрока колоссальный опыт. Команде нужен был хороший полузащитник. Потому что Обляков не очень-то справляется. Поэтому нужен был игрок, который может подержать мяч, во время его отдать и контролировать середину поля, - цитирует слова Пономарёва betonmobile.ru.