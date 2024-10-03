Бышовец: «У «Локомотива» нужно отметить не только академию, но и селекцию»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о московском «Локомотиве», похвалив селекцию клуба.

«У «Локомотива» нужно отмечать не только клубную академию, но и селекцию молодёжи. Вызов Карпиным игроков в сборную это подтверждает. Молодые игроки прибавляют индивидуально, получают опыт. Отдельно можно выделить Алексея Батракова в этом аспекте», - делится Бышовец с Metaratings.

«Локо» - один из двух лидеров РПЛ по итогу прошедшей трети чемпионата. Клуб с 24 баллами делит первое место с «Краснодаром». У «Локомотива» восемь побед и два поражения в прошедших встречах, в Кубке России «Локо» также лидирует в своём квартете, занимая чистое первое место.