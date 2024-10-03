Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков стал игроком ростовского СКА, который является клубом Медиалиги. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба рэпера Басты.

Глушаков, те не менее, останется в заявке подмосковных «Химок». С клубом Российской премьер-лиги у 38-летнего полузащитника годичный контракт, однако за «Химки» он не играет уже больше месяца. Слухи сообщают о конфликте Дениса с главным тренером «Химок» Франком Артигой.

Напомним, что прошлый сезон Глушаков провёл в клубе Второй лиги, костромском «Спартаке», а также в ереванском клубе «Урарту».