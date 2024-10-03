«Соболеву нужно делать свою работу — играть и забивать» — Рианчо

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал реакцию фанатов «Зенита» на дебютный мяч форварда Александра Соболева.

Напомним, 27-летний футболист отличился в кубковом матче с тольяттинским «Акроном» (5:1).

«Ему нужно делать свою работу — играть и забивать. Остальное не так важно. Он имеет право играть в любой команде, это футбол», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

В составе санкт-петербургского «Зенита» Соболев появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.