Бистрович: «Чувствуется уровень Пьянича, конечно»

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о Миралеме Пьяниче, новичке «армейцев».

«Чувствуется его уровень, конечно. Только посмотрите, где он успел поиграть, за какие клубы. С каждой его передачей, с каждым касанием мяча видно, какой он классный игрок. Но ему нужно ещё подтянуть форму, он долго не играл», - приводит слова Бистровича телеканал «Матч ТВ».

Знаменитый босниец пополнил «красно-синих» в прошедшем сентябре в статусе свободного агента. Последние пару лет он провёл в ОАЭ, где играл в рядах «Шарджи».

На неделе Пьянич дебютировал за ЦСКА, случилось это в выездном кубковом матче против нижегородского «Пари НН». Босниец вышел на замену.